Muž dostal třicet kopanců do hlavy, po měsících v kómatu zemřel. Policie hledá svědka

K incidentu došlo 1. září 2024 v ulici Generála Vedrala Sázavského v Sázavě na Benešovsku. Kolem jedné hodiny ráno se tam podle policejního vyšetřování tehdy pohádali dva jednačtyřicetiletí muži. Po roztržce se jeden z nich otočil a začal odcházet. Druhý jej pak zezadu velmi brutálně napadl.

Útočník muže nejméně třicetkrát surově kopl do hlavy a mlátil jej, a to i poté, kdy napadený upadl do bezvědomí a nemohl se bránit. Přesto se k němu útočník opakovaně vracel a v bití pokračoval. Poté si zavolal taxi a z místa odjel.

Zbitého muže pak našli svědci a zavolali záchranku, která ho v bezvědomí převezla do nemocnice. Tam ležel více než čtyři měsíce v kómatu a 10. ledna 2025 zemřel.

„Útočníka se krajským a benešovským kriminalistům podařilo vypátrat pět dní po útoku, tedy 5. září 2024. V té době jej obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „Vzhledem k tomu, že napadený muž později zemřel, překvalifikovali skutek na zvlášť závažný zločin vraždy, za který mu může v případě pravomocného odsouzení hrozit až výjimečný trest,“ dodala mluvčí.

Kriminalistům se zatím nepodařilo ztotožnit všechny zainteresované a svědky, které by ještě potřebovali vyslechnout. Žádají proto o pomoc i veřejnost. Na jednom ze zajištěných videozáznamů je muž ve světlém triku či mikině, v kraťasech a s čepicí na hlavě, který kolem místa napadení u Sázavské Kozlovny v doprovodu dalšího muže a ženy prochází. Pokud se tento muž pozná, případně jej poznají ostatní, ať se přihlásí policistům na linku tísňového volání 158, prosí policie.