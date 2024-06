Vnuk kvůli penězům málem zabil babičku, blízcí ji našli za dva dny. Dostal 14 let

Muži hrozilo 15 až 20 let vězení, soudkyně Jana Nováková se rozhodla trest uložit ještě rok pod zákonnou sazbou. „Soud má za to, že je možné na vás působit trestem mírnějším, než je zákonná trestní sazba,“ řekla obžalovanému soudkyně.

Zmínila, že muž v minulosti nebyl trestně stíhaný a podle znalců má velkou šanci na resocializaci.

Protože obžalovaný v pondělí tzv. prohlásil vinu, nemusel soud provádět celé dokazování. Muž se může odvolat pouze proti výši trestu a proti verdiktu o náhradě škody. Podle něj musí pojišťovně nahradit přibližně 1,1 milionu korun. Ve výroku o trestu je dnešní rozsudek pravomocný.

Žaloba hovoří, že sedmadvacetiletý vnuk zaútočil na svou devětašedesátiletou babičku loni v listopadu v jejím domě Netvořicích na Benešovsku. Podle státního zástupce Martina Susky věděl, že žena v domě bude mít peníze.

V kůlně se podle obžaloby vnuk vybavil padesáticentimetrovým kovovým nástrojem a vešel do domu. Poté, co se v kuchyni se ženou pohádal, ji nástrojem dvakrát udeřil do hlavy. V důsledku zranění seniorka upadla do hlubokého bezvědomí. Posléze muž odešel z domu s přesně nezjištěnou finanční hotovostí.

Dva dny po útoku našli ženu příbuzní, kteří přivolali lékařskou pomoc. Seniorka má dodnes vážnou poruchu vědomí a není schopna výslechu. V závěrečné řeči hlavního líčení žalobce řekl, že její následky budou zřejmě trvalé.

„Prohlašuji svou vinu, chtěl bych vyjádřit upřímnou lítost nad tím, co jsem provedl. Babičku mám, měl jsem a budu mít vždy rád a je mi líto, co se stalo,“ řekl v pondělí obžalovaný soudu. Dodal, že babičce ublížit nechtěl a chtěl by vrátit čas.