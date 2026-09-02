Odborníci exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti smrti

Autor: ČTK
  8:44aktualizováno  8:55
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| foto: ČTK

Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) ale prověřuje možnou vraždu.

"Dnes na lánském hřbitově provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumaní za využití nejmodernějších kriminalistických metod," uvedl Vinčálek. Cílem je podle něj mimo jiné vyvrátit různé spekulace, které jsou s tímto případem spojené. "Věříme, že nás dnešní úkony přiblíží k objasnění okolností vedoucích ke smrti Jana Masaryka," dodal.

Starosta Lán Ernest Kosár (nestr.) ČTK potvrdil, že předal klíče od hřbitova, ale další podrobnosti o situaci na místě nesdělil. "Já jsem vázán mlčenlivostí," uvedl.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v pondělí uvedl, že prověřování úmrtí Jana Masaryka pokračuje zkoumáním dalších nových poznatků a indicií. "Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, potvrzení či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění skutkového stavu věci," sdělil Cimbala ČTK. Připomněl, že prověřování se znovu otevíralo už několikrát, ať už na základě poznatků badatelů, nových listinných důkazů či znaleckého zkoumání.

Ředitel ÚDV Dalimil Sypták loni ČTK řekl, že případ je zajímavý jak samotnou osobou Masaryka, tak i okruhem potenciálních pachatelů, kteří ho mohli zavraždit. K dalšímu postupu naznačil, že by vyšetřovatelé mimo jiné zkoumali, jestli na těle nebo ošacení nezůstaly známky trestného činu. Loni ÚDV také obdržel překlady listin z diplomatických archivů Francie, USA a Velké Británie.

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