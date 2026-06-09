Policejní potápěči dnes našli v Labi v Kolíně tělo muže

Policejní potápěči našli dnes dopoledne v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku, který u řeky ráno zanechal batoh a osobní věci, před tím několik hodin pátrali. Cizí zavinění jeho smrti bylo předběžně vyloučeno, řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Oznámení o batohu a osobních věcech poblíž řeky přijali kolínští strážníci kolem 06:30. "Čekali, zda se k věcem někdo vrátí, ale to se nestalo, proto nás kontaktovali, na místo vyjely policejní hlídky, včetně potápěčů z Poříčního oddělení Labe, a propátrávali řeku," řekla Richterová. Svědek podle ní potvrdil, že viděl někoho vstoupit z mola do řeky. "Potápěči vytáhli z řeky tělo muže v 10:45, lékař konstatoval smrt," dodala mluvčí. U muže, ročník 2000, byla nařízena soudní pitva.