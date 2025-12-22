Exhibici na kapotě policejního auta žena předváděla v neděli mezi 3. a 4. hodinou před pasáží Lucerna. Video na internetu sdílela ženina kamarádka, která ji nahrávala a podle záznamu v jejích kouscích hlasitě podporovala.
Šestadvacetiletá žena na kapotě automobilu nejprve klečí, pak se otočí a vyšpulí zadek směrem ke kameře, následně se na kapotu položí a roztáhne nohy. V tu chvíli už tanečnici napomíná blížící se policista se slovy „Neseďte mi na autě.“
Policejní mluvčí Jan Daněk pro redakci iDNES.cz uvedl, že žena svým počínáním způsobila na autě přibližnou škodu ve výši 20 tisíc korun. Policii je navíc známou firmou. Podle Daňka má již žena v rejstříku několik záznamů.
„Případ budeme nyní řešit jako poškození cizí věci. V případě prokázání viny ženě hrozní až roční pobyt za mřížemi,“ uvedl k případě Daněk.
