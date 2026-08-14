Policisté nyní zjišťují, co přesně nehodě předcházelo a proč řidič s autem mimo silnici narazil do stromu.
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„Nehodu budeme dále prošetřovat,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Pavel Truxa.
Kvůli autonehodě byl také na silnici dočasně omezen provoz. Řidiči proto museli při průjezdu počítat s komplikacemi. „Práce na silnici už jsou ukončené a silnice je opět bez problémů průjezdná,“ uvedl dále mluvčí.
Jednou z možných příčin nehody podle policie může být také samotný přívěs, který mohl auto rozhodit a způsobit vybočení ze silnice.
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