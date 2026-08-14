Auto s přívěsem sjelo u Brandýsa ze silnice rovnou do stromu, řidič zemřel

Autor: max
  14:42aktualizováno  14:42
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Policie kolem 11:30 přijala oznámení o tragické dopravní nehodě na silnici 101 v u obce Záryby mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem ve středních Čechách. Řidič osobního auta s přívěsem tam narazil do stromu, při nehodě zemřel.

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Policisté nyní zjišťují, co přesně nehodě předcházelo a proč řidič s autem mimo silnici narazil do stromu.

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„Nehodu budeme dále prošetřovat,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Pavel Truxa.

Kvůli autonehodě byl také na silnici dočasně omezen provoz. Řidiči proto museli při průjezdu počítat s komplikacemi. „Práce na silnici už jsou ukončené a silnice je opět bez problémů průjezdná,“ uvedl dále mluvčí.

Jednou z možných příčin nehody podle policie může být také samotný přívěs, který mohl auto rozhodit a způsobit vybočení ze silnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autonehoda na silnici 101 u obce Záryby. (14. srpna 2026)
Autonehoda na silnici 101 u obce Záryby. (14. srpna 2026)
Autonehoda na silnici 101 u obce Záryby. (14. srpna 2026)
Autonehoda na silnici 101 u obce Záryby. (14. srpna 2026)
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