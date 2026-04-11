Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:22aktualizováno  16:43
Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtveřici, kterou podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to oznámila na síti X.

Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ uvedla policie bez dalších podrobností.

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4. dubna 2026)
U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci jsou také pyrotechnici. (4. dubna 2026)
U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci jsou také pyrotechnici. (4. dubna 2026)
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4. dubna 2026)
Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Praha 1

Praha 1

Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtveřici, kterou podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to oznámila na síti X.

11. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:43

Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy linky 123 "Šmukýřka“.Je to příklad bídy a utrpení. Hlavně, že je vedle stavby Alzabox. Bohužel oprava...

vydáno 11. dubna 2026  16:26

Statek Šmukýřka v Praze 5-Košířích již několik desetiletí chátrá. Nachází se na konečné autobusy linky 123 "Šmukýřka".Je to příklad bídy a utrpení. Hlavně, že je vedle stavby Alzabox. Bohužel oprava...

vydáno 11. dubna 2026  16:25

