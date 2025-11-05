Zničená auta, lživá udání, rozlitá moč. Za útoky na policisty půjde muž do vězení

Michal Hrebičík, který při vyjadřování na veřejnosti nešetří těmi nejhrubšími výrazy, se u středečního odvolacího jednání držel zpátky a snažil se působit jako polepšený hříšník.
„Žil jsem v tom, že když jsem nemocný, že mě nemůžou dát na vazbu. Furt mě varovali, dali mě do cépézetky (cely předběžného zadržení, pozn. red.) a zase mě propustili. Až když mě dali do vazby, tak jsem si uvědomil, že dělám něco špatně. Kdybych teď od vás dostal šanci a dali jste mi podmíněný trest, tak bych se toho vyvaroval. Splácel bych dluhy, snažil bych se zaplatit poškozeným škodu. Nevěděl jsem, že si to k těm policajtům nemůžu dovolit,“ kál se muž v soudní síni.
Hrebičíkův obhájce požadoval, aby odvolací soud muže v části skutků obžaloby zprostil, případně rozhodl, že šlo jen o přestupky. Za zbývající trestnou činnost chtěl pro klienta podmínku nebo navíc peněžitý trest.
Senát krajského soudu se však s rozsudkem Okresního soudu v Benešově ztotožnil a Hrebičíkovo odvolání zamítl.
„Útoky vůči policistům byly tak razantní, že i podle nás naplnily zákonné znaky trestných činů,“ konstatoval předseda senátu Tomáš Jureček. Podmíněný trest podle něj nepřipadal v úvahu.
„Obžalovaný jednal ve velkém počtu případů, velice razantním způsobem, a za této situace jsme se přiklonili k závěru okresního soudu, že jsou dány podmínky pro ukládání nepodmíněných trestů odnětí svobody,“ pokračoval soudce.
Oba uložené tresty (v jednom je zahrnutý dříve vydaný trestní příkaz), které činí v součtu dva roky a deset měsíců, nepovažuje předseda senátu za „drakonické“.
„U policie končíš!“
Hrebičík je v současnosti prošetřovaný kvůli rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Na internetu údajně pod desítkami smyšlených profilů i různými ženskými jmény vylákal podvodným způsobem peníze od stovek lidí po celé republice. Nabízet měl široký sortiment – zájezdy, vstupenky, cukroví, nábytek či psy. Vybíral zálohy a poté ukončil komunikaci.
Případ řeší přerovská kriminálka. Hrebičík se však zdržuje ve středních Čechách, konkrétně v Benešově. Tam ho začali vyhledávat lidé, kteří se cítí jeho jednáním poškození.
Kvůli tomu měl Hrebičík konflikt s benešovskými policisty. Vinil je, že někdo z nich vynesl jeho adresu, což policisté odmítají. Muž se jim rozhodl pomstít.
Podle rozsudku loni v létě poškodil dva policejní automobily. Vyryl do nich dlouhé rýhy, do jednoho z vozů navíc tři kosočtverce. Policie vyčíslila škodu na zhruba 85 tisíc korun.
Později přišel ke služebně s lahví naplněnou žlutou zapáchající látkou, pravděpodobně močí, a tu rozbil o dveře. Opakovaně také některým policistům vyhrožoval.
„Ty m**ko, ty chcípneš, ti říkám, dávej si pozor, nevíš, s kým si zahráváš, ty m**ko zku**ená vym**aná, chcípneš, jestli se mi ještě jednou dostaneš na oči. Na**čiju ti do tý tvojí prolhaný drž**, ty zku**ysyne,“ nadával například ve zprávě, kterou zaslal přes Messenger nadstrážmistrovi Z. J.
Jeho kolegovi J. S. poslal hlasovou zprávu, ve které mu sděloval, že ho připraví o práci. „U policie jsi skončil, o to se postarám. Ty nevíš, kde mám známý, dej si na mě bacha, ty vol*, jestli tě potkám, flusnu ti do ksichtu, nejenže skončíš u policie, ale ty si neškrtneš nikde, ty vol*, to ti garantuju,“ vyhrožoval.
Na různé úřady také rozesílal na policisty lživá udání. O jednom tvrdil, že týrá své nemocné rodiče, o dalším že ubližuje svým dětem, mlátí je nebo v opilosti pálí cigaretami.
V jiných hanopisech vinil policisty ze zneužití dotace, nelegálního podnikání, pěstování marihuany či svévolného střílení zvířat, třeba koček nebo psů.
Vymyslel si také, že ho jeden z policistů zranil, k čemuž podle spisu zfalšoval lékařské zprávy. Při domovní prohlídce se u Hrebičíka našla vyrobená zdravotnická razítka.
Kvůli rozesílaným podnětům policisty opakovaně prošetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ovšem se závěrem, že nařčení jsou nepravdivá.
Telefonní číslo manželky jednoho z policistů zveřejnil Hrebičík na erotickém portálu se smyšlenou nabídkou sexuálních služeb. „Volali mi pak muži, kteří měli zájem o sex. Bylo to nepříjemné. Měla jsem strach o sebe i o rodinu. Nevěděla jsem, co dalšího může přijít, kam až to může zajít,“ vypověděla žena v létě před benešovským soudem.
Hrebičík tam prohlásil, že jeho falešná udání nemohla nikoho poškodit. Obětí je prý on sám. „Poškozený jsem já, mám depresivní stavy a nikdo na to nekouká,“ stěžoval si u první instance.
Hájil se i tím, že má epilepsii, a protože prý navíc kombinoval alkohol s drogami, dostával se do stavů nepříčetnosti. Psychiatrička, která ho posuzovala, toto tvrzení zpochybnila.
U Hrebičíka diagnostikovala smíšenou poruchu osobnosti. Podle ní věděl, co dělá, jednal ze msty a šlo mu o to policisty zastrašit.
Když ho benešovská soudkyně v září nepravomocně potrestala vězením, začal jí vulgárně nadávat.
Hlavní část případu zůstává otevřená
Vyšetřování hlavní části Hrebičíkovy kauzy, tedy stovky jeho údajných podvodných útoků, dosud přerovská policie neuzavřela. Ve středu potvrzený trest v délce dvou let a deseti měsíců tak nemusí být konečný.
Na problematické jednání muže upozorňuje delší dobu YouTube kanál RobStark, kde poškození lidé ve videích i v komentářích popisují negativní zkušenosti, které s Hrebičíkem mají.
Další diváci tam kritizovali orgány činné v trestním řízení, že k případu dlouho přistupovaly laxně. Začátkem letošního roku se o Hrebičíkovi vyjádřil také ministr vnitra Vít Rakušan /STAN/. „Policie tuhle kauzu řeší, dělá úkony, které dělat má,“ prohlásil šéf resortu.
Den před publikováním ministrova videa zadržela Hrebičíka skupina policistů. Benešovský soud ho následně poslal do vazby. Z té bude nyní převeden do výkonu trestu, kde by měl podle aktuálního verdiktu zůstat až do konce roku 2027.