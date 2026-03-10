Okolí O2 areny při MS v krasobruslení ohlídá denně více než stovka policistů

Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na dodržování pořádku v okolí O2 areny bude každý den nasazena asi stovka příslušníků, organizátoři nepočítají s venkovní fanzónou. Policie se zaměří i na případné falešné vstupenky. Šampionát se uskuteční od 24. do 29. března.

„Přípravy jsou podle plánu. Máme standardní bezpečnostní opatření, jsme schopni reagovat na jakákoliv rizika,“ řekl Miloš Benda, vedoucí oddělení bezpečnosti šampionátu. Ten se uskuteční v O2 areně a i menší hale O2 Universum, kde se budou konat tréninky sportovců.

Policejní opatření budou podobná jako například při hokejovém mistrovství světa před dvěma lety konaném na stejném místě. Na pořádek bude v okolí arény dohlížet asi 100 až 150 policistů přes den, další budou nasazeni v noci. Policie se zaměří i na monitoring případných falešných vstupenek.

„Náš přístup bude velmi podobný, od mistrovství světa v hokeji máme nastaveny bezpečnostní standardy, budeme v nich pokračovat. Nebude to ale jen o aréně, ale také o opatřeních v jejím širším perimetru. Další opatření budou na letišti Václava Havla,“ řekl náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Na pořádek budou dohlížet také desítky hasičů.

Oblast v okolí O2 areny, kam při MS v krasobruslení bude možné vjet pouze na základě platného vjezdového oprávnění.

Oblast v okolí O2 areny, kam při MS v krasobruslení bude možné vjet pouze na zvláštní povolení Mezinárodní bruslařské federace.

Situaci bezpečnostním složkám ulehčí i fakt, že pořadatelé nepočítají se zřízením venkovní fanzóny jako tomu bylo při hokejovém MS, veškeré akce spojené se šampionátem se uskuteční přímo v hale.

Policie nemá informace, že by akci hrozilo jakékoliv riziko. „Přesto informace pravidelně vyhodnocujeme a přijímáme preventivní opatření, abychom byli připraveni na zhoršení situace,“ dodal Lerch.

Parkování na MS v krasobruslení 2026 v Praze: mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

Mistrovství světa se v České republice uskuteční po 33 letech. Přichází jen krátce po olympijských hrách. V O2 areně odstartuje v úterý 24. března oficiálními tréninky a vyvrcholí o pět dní později závěrečnými exhibičními vystoupeními.

K dopravě využijte metro

Šampionát začne jen několik dní poté, co se veřejnosti po více než roční rekonstrukci otevře stanice metra Českomoravská. Díky tomu se tak budou moci fanoušci opět pohodlně dopravit až k hale.

„Z toho máme velkou radost. Doporučujeme, aby se fanoušci dopravili k hale metrem, nejbližší P+R parkoviště pro auta bude na Černém Mostě. Jsme rádi, že některé dálkové vlaky budou zastavovat ve stanici Praha Libeň. Zároveň uzavíráme nejbližší okolí arény, abychom chránili místní obyvatele,“ řekla Lenka Jiroutová, vedoucí oddělení dopravy šampionátu. A zmínila web městské části Praha 9, kde jsou podrobnější informace.

Plán bezpečné jízdy MS v krasobruslení v Praze - manuál pro fanoušky

Přijede Malinin či olympijští vítězové

V už takřka vyprodané O2 areně by neměl chybět hvězdný Američan Ilia Malinin, kterému se sice olympiáda v Miláně nepovedla, ale v Praze by chtěl usilovat o třetí zlato za sebou.

Už dříve ale odřekl vítěz italských her Michail Šajdorov z Kazachstánu. Chybět bude také americká krasobruslařka, olympijská šampionka Alysa Liuová, nebude tak obhajovat loňské zlato.

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

V Praze nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.

Ceny vstupenek začínaly na 590 korunách (tréninky), nejdražší jsou balíčky v ceně 18 490 korun zahrnující všechny soutěžní programy a tréninky. Mistrovství světa se v Praze koná potřetí po letech 1962 a 1993.

