Policie dopadla muže, který se v Praze vloupával s jateční pistolí do obchodů

U soudu dostal za krádež vloupáním 25 měsíců vězení. Do prodejen s potravinami či tabákem, restaurací a dalších provozoven se dostával pomocí zbraně určené k porážce dobytka, uvedla v neděli mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
První oznámení o vloupání do provozovny v Praze 4 přijali policisté loni 1. srpna, další vloupání v této městské části postupně přibývala. „Jednalo se především o prodejny s potravinami a tabákem, restaurace, ale například i kadeřnictví,“ uvedla Kropáčová. Muž vždy poškodil vstupní dveře jateční pistolí. Poté vzal z pokladny peníze, někdy sebral i cigarety. Kriminalisté od počátku nepochybovali, že se jedná o stejného pachatele.
Krátce po posledním vloupání pachatele zadrželi nedaleko místa činu pražští strážníci. Muž se k jednání doznal a policistům popsal jednotlivé skutky. Jako důvod uvedl, že se tímto způsobem snažil zaopatřit svoji rodinu, zaplatit dluhy a pokrýt další výdaje, dodala policejní mluvčí.