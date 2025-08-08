O případu v pátek informoval policejní mluvčí Jan Daněk.
„Kriminalisté z oddělení vražd řeší od začátku tohoto roku případ podezřelého úmrtí šestačtyřicetileté ženy z Prahy, která byla uživatelkou drog a koncem ledna byla nalezena mrtvá v bytě na Barrandově,“ sdělil Daněk. Podotkl, že kriminalisté museli během vyšetřování případu zadat znalecký posudek z oboru soudního lékařství.
Ze závěrů znalce vyšlo, že žena zemřela poté, co si nitrožilně vpíchla kokain. „Kriminalisté zjistili, že ženiným dealerem byl šestatřicetiletý muž z Prahy, tohoto muže kriminalisté za využití zásahové jednotky pražské policie tuto středu zadrželi,“ oznámil Daněk.
Zadržený muž se podle mluvčího k prodeji drogy přiznal a nyní je stíhaný pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
„Vzhledem ke způsobení smrti mu hrozí trest odnětí svobody až na 18 let. Kriminalisté podali podnět na jeho vzetí do vazby,“ dodal Daněk.