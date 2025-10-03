Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony

Relevanci informací policie nyní vyhodnocuje. „Veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní,“ doplnila policie na sociální síti.
„Zásah na místě stále probíhá,“ řekl redakci policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Bližší informace však policie nesdělila. Provoz není kvůli anonymní výhrůžce drony omezen, uvedla mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková.
Policie podle informací iDNES.cz pracuje spíše s variantou planého poplachu.
Letiště v Praze šetří. Ruší soutěž na protidronový štít
„Jsme ve spojení s armádou, která má ve své výzbroji radary pro přehled vzdušné situace v malých a středních výškách, které jsou na stacionárních vojenských stanovištích. Jde o radary určené k detekci a sledování nízko letících cílů, každý z radarů má dosah až sto kilometrů. Zároveň stále pracujeme s verzí, že jde o anonymní oznámení hrozby,“ uvedl zdroj iDNES.cz, který má informace o současných opatření.
Současně uvedl, že v současné době není přítomnost dronů v prostoru letiště a nejbližšího okolí zatím potvrzena.