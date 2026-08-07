Pohřešovaného autistického chlapce z Letné našli v metru Hradčanská

„Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po pohřešovaném devítiletém chlapci. Ten byl před krátkou chvílí nalezen všímavým občanem ve stanici metra Hradčanská a následně policisty předán zpět otci,“ sdělili policisté před půl pátou na síti X.
Zmizení chlapce nahlásil jeho otec před polednem. Uvedl, že hoch odešel z trvalého bydliště na Letné a nedal o sobě vědět.
Trpí autismem a rád se pohybuje různými dopravními prostředky (tramvaje, autobusy, metro, vlaky), ale rád jezdí i výtahy, sdělil otec.