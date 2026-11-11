A znovu apelovali na občany, aby se měli na pozoru před podobnými praktikami a nikdy nedávali peníze neznámým lidem jen na základě telefonátu. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Zmíněný případ se stal počátkem října. Ženu tehdy telefonicky kontaktoval neznámý muž a pod smyšlenou legendou o pomoci synovi ji přesvědčil, aby připravila peníze, pro které si přijde jeho známý.
Podle Daňka byla žena přesvědčena, že pomáhá synovi, proto peníze připravila. Krátce nato k jejímu domu přišel neznámý muž, kterému je předala. Ten si je přepočítal, poděkoval a odešel. Teprve pak se žena spojila se synem a zjistila, že se stala obětí podvodu, uvedl Daněk.
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Muž, po kterém policisté nyní pátrají, má tmavé kudrnaté vlasy a podle poškozené mu bylo kolem 40 let. Mluvil plynně česky, vystupoval slušně a byl upravený. Na sobě měl bílé tričko s černým nápisem na hrudi a světlé, zřejmě béžové kalhoty.
Podle mluvčího popsaný případ ale není ojedinělý. Podvodníci při nich často cílí právě na starší lidi a zneužívají jejich obavy o zdraví či bezpečí blízkých. Jsou velmi přesvědčiví, vytvářejí dojem naléhavé situace a oběti nutí jednat pod časovým tlakem.
„Proto žádáme veřejnost, aby o podobných praktikách hovořila se svými rodiči, prarodiči a dalšími staršími příbuznými. Pokud vám někdo telefonicky oznámí, že váš blízký potřebuje okamžitě peníze a pošle pro ně cizí osobu, zbystřete. Takovou informaci si vždy ověřte přímým telefonátem příbuznému nebo jinému členovi rodiny,“ dodal mluvčí.