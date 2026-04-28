Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských nemocnic. Muž má kardiostimulátor a užívá léky, které u sebe nemá, může být dezorientovaný, informovala dnes na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Naposledy muže viděli dnes kolem 09:00 v pražské nemocnici Na Homolce. "Tam byl z ambulance poslán na vyšetření SONO, kam se ještě dostavil, nicméně zpátky do ambulance se již nevrátil a od té doby je nezvěstný a nepodal o sobě do současné doby žádnou zprávu," uvedla mluvčí. Pohřešovaný má kardiostimulátor a užívá léky na srdce, plíce a cukrovku, které u sebe nemá, může být dezorientovaný, neorientuje se v čase ani prostoru, dodala mluvčí.
Hledaný muž je vysoký asi 170 centimetrů, obézní, má modré oči a krátké šedé vlasy. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černobílou kostkovanou košili a černou bundu. Hledaný se špatně pohybuje, hole nebo chodítko ale nepoužívá. Mobilní telefon, který má u sebe, je nedostupný.
Policisté žádají svědky, kteří muže uvidí nebo o něm budou vědět jakékoli poznatky, aby je sdělili na policejní lince 158.