Policie hledá seniorku z Příbramska trpící Alzheimerovou chorobou

Policisté pátrají po pětaosmdesátileté ženě z Pičína na Příbramsku, která trpí Alzheimerovou chorobou. Ve čtvrtek kolem 18:00 odešla na procházku a dosud se nevrátila. Seniorka běžně chodí sama na procházky a nikdy se nestalo, že by se nevrátila. Proto je důvodná obava o její zdraví a život, uvedl dnes na webu středočeské policie mluvčí Pavel Truxa.
Policie informaci o pohřešování seniorky přijala dnes ráno a okamžitě po ní začala pátrat. Hledají ji dostupné policejní hlídky a psovod se psem. Policisté použili i drony, do pátrací akce se zapojili také hasiči a dobrovolníci.
Pohřešovaná Miluše Houdková měří asi 165 centimetrů a má silnější postavu. Má kratší šedé vlasy a modré oči. Na sobě měla kalhoty a oranžovohnědou mikinu.
Policie přijme veškeré informace o hledané na lince 158.