Policejní manévry na pražské I. P. Pavlova. V podezřelém batohu bylo oblečení

Na místě tak podle policistů nehrozí žádné nebezpečí a veškerá opatření byla ukončena.
Jugoslávská ulice byla v úseku Legerova -Bělehradská uzavřena. Pražský dopravní podnik na webu mimořádných událostí uvádí, že situace ovlivnila provoz tramvajových linek 4, 6, 10, 16, 22, a 23.
Podle dopravního podniku byla zastávka I. P. Pavlova v obou směrech do odvolání přemístěna ke křižovatce Jugoslávské a Bělehradské ulice přibližně 100 metrů od stanice metra.
Výstupy ze stanice metra I. P. Pavlova směrem k zastávkám tramvají byly na příkaz policie dočasně uzavřeny.
Podle mluvčí pražských policistů Kristýny Zelinkové byly kvůli pyrotechnické prohlídce uzavřeny v okolí zastávky i veškeré podniky.