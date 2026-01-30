VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali

Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v ruce vylamoval jednotlivé schránky takřka každý druhý den. Pravidelnost jeho „návštěv“ se mu stala osudnou. Policisté na něj nalíčili past. Ta sklapla 16. ledna v nočních hodinách.

„Jedenačtyřicetiletý muž se v rozmezí od 6. ledna do 16. ledna prakticky každý druhý den vloupával do výdejních boxů v ulici Tajovského v Praze 4 a dvakrát se zastavil i v ulici Štúrova,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Vzhledem k tomu, že se vloupání v jednom místě neustále opakovalo, policisté připravili speciální akci a na muže si na místě v připraveném úkrytu počkali a chytili ho doslova za ruku při činu.

„Z kamerových záznamů, které ho zachytily již v předchozích případech je vidět, že si nejdříve otevřel několik schránek, nachystal si balíčky a posléze vždy s několika z nich odešel,“ konstatovala Kropáčová.

Jeho postup byl pokaždé stejný. Páčidlem nejdřív pootevřel box, a když zjistil, že je v něm balíček, schránku násilím otevřel zcela.

Mužův lup byl různorodý. Odcizil například elektroniku, kuchyňské potřeby, dětské pleny, vlhčené ubrousky, sadu devítikilových činek, oblečení a další věci. „Poškozením boxů a krádeží zboží způsobil škodu, která se blíží ke sto tisícům korun,“ konstatovala mluvčí.

Policisté muže zadrželi pro podezření z trestného činu krádež a poškození cizí věci, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.

Krádeže po zadržení vysvětloval tím, že přišel o práci a potřeboval zajistit rodinu.

