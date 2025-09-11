Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:12
Pražští policisté pátrají po mladíkovi, který se na konci srpna vozil na spřáhle metra a na Chodově poté utekl do tunelu. Kvůli jeho nebezpečné zábavě se tehdy asi na 40 minut zastavil provoz metra mezi Kačerovem a konečnou stanicí Háje. Policisté dnes zveřejnili záběry z kamer a žádají veřejnost o pomoc při zjišťování totožnosti mladíka i dalších dvou chlapců kteří ho patrně znají. Případ se vyšetřuje jako podezření z výtržnictví.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběrech z kamer je vidět, že chlapec nejprve vlezl na spřáhlo mezi vagony ve stanici Kačerov a jel do následující stanice Roztyly. Tam přešel před první vagon, opět se chytil spřáhla a jel do další stanice Chodov.

Posléze utekl do tunelu, kvůli čemuž musel být zastaven provoz a pražskému dopravnímu podniku vznikla finanční ztráta.

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

„Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu ještě mnohem závažnější následky,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Kamery také zachytily další dva muže, kteří se zřejmě s mladíkem na spřáhle znali. První před odjezdem metra oslovil řidiče a měl odvést jeho pozornost, aby mladíka při nasedání na spřáhlo neviděl. Další muž na Chodově natáčel mladíka na spřáhle na mobilní telefon.

Na Chodově pronásledovaný muž utekl do tunelu metra, část trasy C stála

„V případě, že poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, nebo máte informace k dvojici mužů, kteří se s největší pravděpodobností s hledaným znali a jsou pro nás důležitými svědky, informace prosím předejte na linku 158,“ uvedla mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49

Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. A dnes ji opakují. Blokáda provozu začala v 15 hodin a...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:38

Lidé z Holčovic rozhodnou v referendu o budoucnosti ztrátové obecní restaurace

Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku budou v referendu rozhodovat o osudu místní restaurace v Obecním domě. Podnik provozuje obec a je dlouhodobě ztrátový. Části...

11. září 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Conseq spustil Realitní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření

11. září 2025  15:15

Středoškoláci v Královéhradeckém kraji mohou získat krajskou dotaci na kulturu

V Královéhradeckém kraji si mohou vyzkoušet organizování kulturních akcí s podporou kraje po vysokoškolácích také studenti středních škol. Umožní jim to...

11. září 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

CATL se připojila ke globálním průmyslovým lídrům na fóru Nadace Ellen MacArthurové o cirkularitě na veletrhu IAA 2025

11. září 2025  14:59

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany...

11. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zoo Olomouc otevřela novou voliéru, usídlili se v ní největší dravci světa

Olomoucká zoologická zahrada dnes otevřela novou Voliéru Colca pojmenovanou podle kaňonu v peruánských Andách. Usídlil se v ní pár největších dravců a jeden z...

11. září 2025,  aktualizováno 

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

11. září 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.