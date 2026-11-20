Událost se stala 18. června mezi 17:00 a 18:00 u Korenského rybníka. Policisté při vyšetřování případu spolupracovali s krajskou veterinární správou.
Během několika měsíců shromáždili dostatek důkazů, získali znalecké posudky a koncem minulého týdne muže zadrželi a obvinili z týrání zvířat a výtržnictví.
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„Vzhledem k závažnosti celého případu současně kriminalisté podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, a to z toho důvodu, aby obviněný neovlivňoval svědky a trestnou činnost neopakoval. Státní zástupce návrh akceptoval a koncem minulého týdne stanul obviněný muž před soudem. Soudce Okresního soudu v Berouně pak obviněného vzal do vazby,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Policisté v souvislosti s případem hledají svědky, kteří týrání a usmrcení psa viděli. Žádají je, aby se přihlásili na linku 158 nebo kontaktovali berounské kriminalisty na telefonním čísle 974 872 700.