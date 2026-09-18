Policie na Příbramsku našla seniorku s Alzheimerovou chorobou, je v pořádku

Policisté dnes pátrali po pětaosmdesátileté ženě z Pičína na Příbramsku, která trpí Alzheimerovou chorobou. Ve čtvrtek kolem 18:00 odešla na procházku a už se nevrátila. Seniorku našel při pátrání dobrovolný hasič v lese v obci Buková, žena je v pořádku, uvedl na webu středočeské policie mluvčí Pavel Truxa.
Žena běžně chodila sama na procházky a dosud se nikdy neztratila. Proto byla důvodná obava o její zdraví a život, uvedl Truxa.
Policie informaci o pohřešování seniorky přijala dnes ráno a okamžitě po ní začala pátrat. Hledali ji dostupné policejní hlídky a psovod se psem. Policisté použili i drony, do pátrací akce se zapojili také hasiči a dobrovolníci. Pohřešovanou našel v lese dobrovolný hasič z Rosovic.