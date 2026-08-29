Policie našla na Kutnohorsku pohřešovaného muže s omezenou svéprávností

Policisté dnes našli sedmatřicetiletého muže s omezenou svéprávností, který se počátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. Vypátrali ho na Kutnohorsku, je v pořádku, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Muž odjel 4. srpna k lékaři, zpátky do chráněného bydlení se ale nevrátil a jeho mobilní telefon byl nedostupný. Policisté předpokládali, že by se mohl pohybovat v Kutné Hoře, Kolíně, Pardubicích, Havlíčkově Brodě nebo Přelouči, protože má k těmto městům vztah. Vypátrali ho na Kutnohorsku na základě informací od veřejnosti, dodala mluvčí.