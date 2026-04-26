Policie našla pohřešovaného diabetika z Nymburka, je v pořádku

Autor: ČTK
  12:05aktualizováno  12:05
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policisté dnes našli sedmašedesátiletého muže z Nymburka, který je silný diabetik a byl v ohrožení života. Pohřešovaný byl od pátečního odpoledne, kdy se měl dostavit na dialýzu. Policisté ho našli dnes dopoledne na vlakovém nádraží v Kolíně. Je v pořádku a bez zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Muž musí třikrát týdně podstupovat dialýzu. Současně je silný diabetik, má takzvanou pumpu, která mu dávkuje inzulin. Z domova odešel s jednou francouzskou holí, běžně ale chodí se dvěma. Doma zanechal i mobilní telefon.

