Policie našla pohřešovaného diabetika z Nymburka, je v pořádku

Policisté dnes našli sedmašedesátiletého muže z Nymburka, který je silný diabetik a byl v ohrožení života. Pohřešovaný byl od pátečního odpoledne, kdy se měl dostavit na dialýzu. Policisté ho našli dnes dopoledne na vlakovém nádraží v Kolíně. Je v pořádku a bez zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Muž musí třikrát týdně podstupovat dialýzu. Současně je silný diabetik, má takzvanou pumpu, která mu dávkuje inzulin. Z domova odešel s jednou francouzskou holí, běžně ale chodí se dvěma. Doma zanechal i mobilní telefon.