Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta

Autor: svm
  10:52
Policie v sobotu brzy ráno uzavřela Zlíchovský tunel v Praze 5. Došlo zde k nehodě kamionu, který narazil do svodidel. Policisté na místě zjistili, že muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Před tunelem se rozsypal jeho náklad. Na silnici vytekly i pohonné hmoty. Ve směru do centra se tvoří kolony.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Redakci iDNES.cz to oznámil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský, který podotkl, že tunel pravděpodobně otevřou po dvou hodinách.

„Nehoda se stala v sedm hodin ráno, řidič kamionu narazil do betonových svodidel, nebyl nijak zraněn a policisté na místě nezjistili, že by byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,“ řekl Rybanský s tím, že okolnosti nehody budou nadále vyšetřovat.

Nehoda kamionu u Zlíchovského tunelu (20. září 2025)
Nehoda kamionu u Zlíchovského tunelu (20. září 2025)
Nehoda kamionu u Zlíchovského tunelu (20. září 2025)
Nehoda kamionu u Zlíchovského tunelu (20. září 2025)
14 fotografií

Tunel policisté uzavřeli ve směru na Dejvice. „Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, probíhají odklízecí práce,“ dodal policejní mluvčí.

Podle fotoreportéra iDNES.cz, který se nachází na místě, z kamionu vytekla i spousta oleje a nafty. Pražské technické služby začaly čistit vozovku, ve stejnou chvíli dochází i k překládce nákladu. Pro zničený kamion je na místě připraven odtahový vůz.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

„Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu,“ říká starosta Čáslavi

Nic krásného to rozhodně není, ale pro město má skládka obrovský přínos, tvrdí o hoře odpadu starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM). S uvážlivým ekonomickým pragmatismem, obavami z ekologického...

20. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Parkoviště na sklizených polích či loukách. Dny NATO zahltily dopravu na Ostravsku

I s několika hodinami cesty musí počítat návštěvníci zahajovacího programu letošních Dnů NATO 2025. Kolony automobilů, mezi nimiž se na některých cestách proplétají cyklisté i chodci, totiž jako již...

20. září 2025  12:12

„Proboha, kde máte dveře?“ Couvali jsme Prahou záděmi k sobě

Proč jsme to udělali? Jen tak. Jednak protože můžeme a také proto, že je to tak zajímavá podívaná, že o to Pražany nemůžeme ochudit. V pondělí 15. září jsme zapojili dva vozy T3 záděmi k sobě –...

20. září 2025

Na Slanisku u Nesytu na Břeclavsku se začali pást i buvoli

V národní přírodní památce Slanisko u Nesytu na Břeclavsku začali pomáhat se spásáním i buvoli. Přidali se tak k ovcím, kozám, krávám, ale také koním nebo...

20. září 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tisíce lidí obdivovaly v Pardubicích největší lanový most. Obchvat brzy otevřou

Na téměř dokončený severovýchodní obchvat Pardubic se mohli v pátek podívat lidé. Na stavbu, která městu částečně uleví od tranzitní dopravy, dorazil lidé pěšky, na kole nebo bruslích. Obchvat je...

20. září 2025  11:02

Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta

Policie v sobotu brzy ráno uzavřela Zlíchovský tunel v Praze 5. Došlo zde k nehodě kamionu, který narazil do svodidel. Policisté na místě zjistili, že muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Před...

20. září 2025  10:52

Moravskoslezský kraj přispěje 25 milionů korun na obnovu významných památek

Moravskoslezský kraj letos na obnovu významných kulturních památek v regionu přispěje 25 milionů korun. Podpoří 14 projektů, mezi kterými jsou obnovy zámků,...

20. září 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Praha, Mánesův most

Nová tramvaj Škoda ForCity 52T ev.č. #9504 určená pro natáčení nového spotu pro PID s hercem Janem Vondráčkem. Vše probíhalo dnes od 6:00 do 9:00 hod.

vydáno 20. září 2025  10:19

Velká středočeská města hazard většinou regulují a považují to za dostatečné

Velká středočeská města hazard většinou regulují a považují to za dostatečné. Zákaz platí například v Kolíně nebo Rakovníku. Vedení měst, která přistoupila k...

20. září 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Cyklistický závod dnes omezí dopravu v Jizerských horách i na Ještěd

Cyklistický amatérský závod Road Classics dnes omezí dopravu na Liberecku. Přihlášených je přes 1000 cyklistů, závod vede z Liberce přes Jizerské hory a...

20. září 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklistický závod dnes omezí dopravu v Jizerských horách i na Ještěd

Cyklistický amatérský závod Road Classics dnes omezí dopravu na Liberecku. Přihlášených je přes 1000 cyklistů, závod vede z Liberce přes Jizerské hory a...

20. září 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Cyklistický ultramaratonec: Pivo s vodou je lepší než ionťák. Já mám ale rád kolu

Pro většinu běžných lidí, včetně těch, co si na kolo klidně i rádi vyrazí, jsou aktivity Stanislava Růžičky (50) z Křižanova na Žďársku těžko představitelné. Jaké? Třeba šlapat jak o život celý den,...

20. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.