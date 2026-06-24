Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, ŘSD omezí víkendové práce

Autor: ČTK
  12:22aktualizováno  16:19
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| foto: ČTK

Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně-bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Novinářům to dnes řekl první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v létě přizpůsobí práce provozu a některé činnosti přesune z dopravně exponovaných víkendů do pracovních týdnů.

Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Lerch upozornil, že ani dosavadní vývoj letošního roku není z pohledu nehodovosti příznivý. Počet obětí dopravních nehod meziročně vzrostl přibližně o pět procent, přičemž významnou část tvoří motocyklisté a cyklisté. Právě nadcházející letní období podle něj představuje pro tyto skupiny zvýšené riziko. Loni v červenci a srpnu zemřelo na českých silnicích 88 lidí.

Hlavní příčinou dopravních nehod je podle Lercha nevěnování se řízení. Přibližně pětina všech dopravních nehod v ČR podle policie souvisí právě s nepozorností. Riziko zvyšuje únava, na kterou má vliv současné horké počasí, nebo nepřizpůsobení rychlosti aktuální situaci. "Dojet bezpečně a možná i plynule je mnohem důležitější, než dojet někam rychleji, unavený, bez odpočinku," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

ŘSD přizpůsobí práce provozu o letních prázdninách. O prvním a posledním víkendu prázdnin omezí práce, které by vedly ke zúžení jízdních pruhů. Přes léto ale budou pokračovat opravy na dálnicích, například mostu Šmejkalka na D1 nebo křižovatky D1 a D2 na jihu Brna.

"Naším cílem je skloubit nutné opravy s co nejmenším dopadem na řidiče. Proto pečlivě plánujeme harmonogram prací a v exponovaných dnech omezujeme zásahy, které by zhoršily plynulost dopravy. Zároveň jsme připraveni rychle reagovat na mimořádné události," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Práce a údržbové činnosti, jako je například sečení trávy, budou podle možností přesouvány na pracovní dny s nižší intenzitou dopravy.

ŘSD posiluje na léto službu dálniční asistence. Asistenční vozidla budou mimo jiné vybavena zásobami vody pro řidiče a cestující, kteří by uvízli v kolonách nebo při mimořádných událostech. Řidiči mohou při poruše nebo jiné komplikaci využít linku asistence ŘSD 800 280 281.

Odstavené auto na dálnici je bezpečnostním rizikem a v případě poruchy je důležité ho co nejrychleji opustit a přesunout se za svodidla. Od začátku letošního roku funguje na celé dálniční síti centrální dispečink odtahů, který umožňuje rychlejší odstranění nepojízdných vozidel a obnovení provozu.

Letní prázdniny patří dlouhodobě k nejrizikovějším obdobím na českých silnicích, podle organizace Besip v letech 2021 až 2025 zemřelo v době prázdnin v průměru 87 lidí ročně. Rizikové je toto období hlavně pro motocyklisty, cyklisty nebo chodce.

Kampaň Hele, motorka! upozorňuje řidiče druhým rokem na riziko přehlédnutí motorkářů. Vedoucí Besip Tomáš Neřold dnes zároveň připomněl nutnost bezpečného chování v kolonách, dodržování odstupu, vytváření záchranářské uličky, používání bezpečnostních pásů a omezení používání mobilních telefonů za volantem.

Portálu nehod dnes v tiskové zprávě uvedl, že se průměrně stane každý měsíc 117 nehod, počet nehod v červenci je ale o 17,4 procenta vyšší a v srpnu o 22,8 procenta. Nejrizikovější je pátek, za ním následuje sobota a v srpnu i neděle, která je jinak v celoročním pohledu poslední, uvedl Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje. Nejčastěji se nehody stávají kolem druhé a třetí hodiny odpoledne.

"Bohužel havárie při cestách za letním odpočinkem častěji než ve zbytku roku končí v nemocnici. U nehod, které se stanou v červenci a srpnu, přesahuje podíl kolizí s lehkým nebo těžkým zraněním či úmrtím 53 procent. Roční průměr je přitom 47,8 procenta. To znamená, že v prázdninových měsících nejde jen o vyšší počet havárií. Častěji mají také vážnější dopady," dodal Sibal.

Počet úmrtí na českých silnicích:

červenec a srpen celý rok

2020 98 460

2021 100 470

2022 74 454

2023 86 455

2024 88 438

2025 88 421

Zdroj: Policie ČR

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