Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení mu hrozí 15 až 20 let vězení, informovala v pátek na webu policie mluvčí Vlasta Suchánková.
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Událost se stala ve středu krátce před 19:00 v Poděbradské ulici. „Napadená žena se snažila útoku aktivně bránit, a to i poté, co upadla na zem,“ uvedla Suchánková. Přesto žena utrpěla několik bodnořezných ran, které museli ošetřit zdravotníci. Muž z místa utekl, policisté ho ale v krátké době vypátrali a zadrželi.
Muž podle policie nebyl při útoku pod vlivem alkoholu ani jiných psychoaktivních látek. Důvodem podnětu k návrhu na jeho vzetí do vazby je obava, že by mohl trestnou činnost opakovat nebo se skrývat před trestním stíháním. Okolnosti činu včetně motivu kriminalisté vyšetřují.