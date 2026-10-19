Policie obvinila muže ze založení sedmi požárů v Liběchově na Mělnicku

Mělničtí kriminalisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže, který podle nich letos v únoru a březnu úmyslně založil sedm požárů v areálu bývalého mlýna v Liběchově na Mělnicku. Při dvou z nich plameny zablokovaly obyvatelům přilehlých bytů únikovou cestu, hasiči je museli evakuovat oknem. Škoda dosáhla milionu korun. Muži hrozí až osm let vězení, informovala dnes na policejním webu mluvčí Barbora Schneeweissová.
První požár podle policie muž založil 2. února, kdy v areálu zapálil dvě popelnice a dřevěný materiál. Další požáry následovaly 5. a 8. února, kdy hořelo uskladněné dřevo a další materiál ve stodole. Dva požáry na začátku března však podle policie bezprostředně ohrozily životy obyvatel přilehlých bytů. "V těchto případech měl muž založit požáry přímo na verandě před byty v areálu bývalého mlýna. Právě přes tuto verandu přitom vedla cesta z bytů ven," uvedla mluvčí. Hasiči tehdy evakuovali několik mužů a žen ve věku od 20 do 43 let.
Požáry zasáhly několik objektů v areálu bývalého mlýna, který je kulturní památkou. Kriminalisté muže v uplynulých dnech obvinili z poškození cizí věci a obecného ohrožení. V případě odsouzení mu hrozí až osm let vězení.