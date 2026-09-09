Policie obvinila řidiče kamionu, který vjel ve Velimi na přejezd před rychlík

Kolínští kriminalisté obvinili řidiče kamionu, který ve Velimi na Kolínsku vjel na železniční přejezd před přijíždějící rychlík s přibližně 180 cestujícími. Strojvedoucí vlak jedoucí rychlostí 160 kilometrů za hodinu včas zastavil. Řidič kamionu poté prorazil závoru a odjel. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až pět let vězení, informovala dnes na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Událost se stala 31. srpna v poledne. Řidič nákladní soupravy jel Palackého ulicí směrem k silnici I/38. Na přejezd vjel podle policie v době, kdy již svítila červená výstražná světla, zněl zvukový signál a sklápěly se závory. Kamion zůstal stát na přejezdu před vlakem přijíždějícím od Prahy. "Tragédii zabránila jen pohotová reakce strojvedoucího, který včas aktivoval rychlobrzdu a soupravu dokázal před přejezdem bezpečně zastavit," uvedla mluvčí.
Řidič kamionu následně pokračoval v jízdě, prorazil závoru a ujel. Policisté ho zhruba za hodinu a půl vypátrali a zadrželi na na 19. kilometru dálnice D11. Kriminalisté jej následující den obvinili.