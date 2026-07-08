Policie obvinila řidiče traktoru kvůli smrti dítěte na traktoriádě u Prahy

Policie obvinila řidiče traktoru kvůli květnové nehodě na traktoriádě v Libeři u Prahy, při které zemřelo dítě. Muž, ročník 1981, je obviněn z usmrcení z nedbalosti, hrozí mu až šest let vězení, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Na obvinění dnes upozornil server Novinky.cz.
"Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, za což mu hrozí až šestiletý trest odnětí svobody," řekla mluvčí.
Neštěstí se stalo 2. května odpoledne, na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, resuscitace ale nebyla úspěšná. Více informací policie k případu neuvedla.