Policie odvolala pátrání po dívce z ústavu v Dobřichovicích, je v pořádku

Policie odvolala pátrání po čtrnáctileté dívce z diagnostického ústavu v Dobřichovicích u Prahy, která se předminulý týden nevrátila z vycházky. Dívka je v pořádku, našli ji v neděli na Kladensku, uvedla dnes na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
"Odvolali jsme pátrání po pohřešované dívce, která je v pořádku a bez zranění. Nalezena byla v neděli na Kladensku," uvedla mluvčí. Pohřešovaná podle ní byla nalezena díky poznatkům od občanů.
Dívka se 6. března nevrátila z vycházky zpět do ústavu, pátrání vyhlásila policie minulý týden ve čtvrtek.