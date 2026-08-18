Policie odvolala pátrání po muži z Benešovska, sám se přihlásil

Policie odvolala pátrání po třiatřicetiletém muži z Benešovska, kterého hledala v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Muž se sám přihlásil po zveřejnění pátrání v pondělí, informovala dnes na webu středočeské policie její mluvčí Barbora Schneeweissová.
"Na základě zveřejněné relace se muž sám policistům přihlásil, pátrání jsme proto odvolali," uvedla mluvčí.
Na hledaného byl Okresním státním zastupitelstvím v Benešově vydaný souhlas se zadržením kvůli přečinu neoprávněné užívání cizí věci.