Policie odvolala pátrání po muži z Berouna, je v pořádku

Policie dnes odvolala pátrání po třiapadesátiletém muži z Berouna, kterého hledala od minulého čtvrtka. Muž je v pořádku, podařilo se ho vypátrat v obci Bzová, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
"Odvoláváme pátrání po 53letém muži z Berounska. Podařilo se jej vypátrat v obci Bzová, kde byl předán do péče zdravotníků," uvedla mluvčí. Muže vypátrali v noci na dnešek.
Muž se minulý týden ve středu nevrátil z práce v Cerhovicích a jeho mobilní telefon byl nedostupný. Rodina se obávala o jeho zdraví a život.