Policie pátrá po 50leté ženě z Mnichova Hradiště, blízcí mají obavu o její život

Policisté pátrají po padesátileté Evě Lakatosové z Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Blízcí mají obavu o její zdraví a život. Poslední dobou byla ve špatném psychickém stavu a své rodině poslala zprávu, ve které se s ní loučí, uvedla dnes na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pohřešovaná odjela v pátek z místa bydliště šedým Peugeotem 5008 a dosud se nevrátila. Policisté po ženě i jejím vozidle pátrají. Nelze vyloučit, že se již nepohybuje ve Středočeském kraji.
Hledaná žena měří asi 175 centimetrů, má blond melírované vlasy a modré oči. Vlasy nosí stažené do drdolu. Na sobě měla bílou mikinu, černou vestu a bílé tenisky.
Policie přijme veškeré informace o pohřešované na lince 158.