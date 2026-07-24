Policie pátrá po 53letém muži z Berouna, rodina a má obavy o jeho zdraví a život

Policisté od čtvrtka pátrají po třiapadesátiletém Pavlu Čermákovi z Berouna, kterého pohřešuje jeho rodina a má obavy o jeho zdraví a život. Naposledy ho viděla manželka ve středu v 5:30. Poté odjel do práce v Cerhovicích, kde skončil ve 14:00, ale domů se už nevrátil a nikomu se neozval. Jeho mobilní telefon je nedostupný, uvedla dnes na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Hledaný muž by se mohl pohybovat ve voze Hyundai Tuscon s registrační značkou 8U1 21 32. Měří asi 195 centimetrů, má krátké hnědé vlasy, hnědé oči a bradku. Na sobě měl černočervenou teplákovou soupravu a pod mikinou černé tričko s obrázkem.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince 158.