Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Kladna, trpí psychickými problémy

Policisté pátrají po čtrnáctileté Kateřině Formánkové z Kladna, která dnes kolem poledne odešla z domova neznámo kam. Dívka trpí psychickými problémy a užívá na to léky. Mobilní telefon nechala doma, informovala dnes na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
"Dívka má sklony k sebepoškozování, trpí psychickými problémy a užívá na to léky. Kateřina je introvert, lidí se spíš bojí a mohla by vyhledávat spíše opuštěná místa," uvedla mluvčí.
Hledaná měří asi 160 centimetrů, je hubená a má krátké hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měla mít černé kalhoty, černé triko s andělem Nirvana a černou mikinu. Policie přijme jakékoliv informace o pohřešované na lince 158.