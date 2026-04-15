Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Vyžlovky, v úterý se nevrátil ze školy

Policisté pátrají po čtrnáctiletém Lukášovi Dujkovi z Vyžlovky v okrese Praha-východ. Chlapec odjel v úterý ráno do školy na pražském Chodově, domů se už ale nevrátil, informovala dnes na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pohřešovaný se podle policie může zdržovat v Praze. Má vazby na Chodov a okolí, kde byl i v úterý kolem 15:00 spatřen. Chlapec měří asi 175 centimetrů, má blond vlasy a zelené oči. Naposledy měl na sobě černé džíny, tmavou mikinu, bílé boty a černý školní batoh. Policie přijme veškeré informace o pohřešovaném na lince 158.