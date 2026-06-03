Policie pátrá po muži, který se nevrátil ze zdravotnického zařízení v Berouně

Policisté pátrají po třiašedesátiletém Vladimíru Ječmenovi z Kladenska, který se nevrátil domů ze zdravotnického zařízení v Berouně. Lékaři ho propustili v úterý v 10:00. Manželka se mu snažila dovolat, ale muž má stále vypnutý mobilní telefon. Vzhledem k jeho psychickému stavu má o něj obavu, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Pohřešovaný měří 175 až 180 centimetrů a je hubený. Má modré oči, šedivé rovné vlasy a vousy na strniště. Při odchodu ze zdravotnického zařízení měl na sobě modré tričko s krátkým rukávem, modré tričko s dlouhým rukávem, mikinu bez kapuce neznámé barvy, modré džíny a hnědou koženou bundu. Po těle, zejména na rukou a nohou, má muž četné tetování.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na tísňové lince 158.