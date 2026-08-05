Policie pátrá po muži s omezenou svéprávností z chráněného bydlení na Příbramsku

Příbramští policisté pátrají po sedmatřicetiletém Tomáši Mitrovi, který je omezen na svéprávnosti. V úterý se nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku, kde žije. Jeho telefon je nedostupný, informoval dnes na webu středočeské policie mluvčí Pavel Truxa.
"Podle zjištěných informací měl v úterý 4. srpna odjet sám k lékaři. Zpět se ale nevrátil a jeho mobil je nedostupný. Pohřešovaný má vztah ke Kutné Hoře, Kolínu, Pardubicím, Havlíčkově Brodu a Přelouči, proto by se mohl pohybovat i v těchto městech," uvedl Truxa.
Muž měří asi 175 centimetrů, má střední postavu, krátké černé vlasy a tmavě hnědé oči. Na sobě měl oblečené černé tričko nebo mikinu a maskáčové kalhoty pod kolena.
Policie žádá veřejnost, aby se s případnými informacemi o pohybu hledaného obrátila na linku 158.