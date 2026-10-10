Policie pátrá po vězni, který odešel z pracoviště na Nymbursku

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice na Nymbursku. Pětačtyřicetiletý Petr Binko není nebezpečný ani ozbrojený. Policie o tom informovala na webu.
Muž, který si ve věznici odpykává trest za majetkovou trestnou činnost, měl na sobě černé montérky a černou vestu. Je asi 187 cm vysoký. Má střední postavu, krátce střižené vlasy, modré oči a potetované ruce i nohy. Pokud lidé muže uvidí nebo vědí, kde by se mohl pohybovat, měli by zavolat na linku 158.