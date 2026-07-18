Policie pátrá po vězni, který odjel z nestřeženého pracoviště na Rakovnicku

Policisté pátrají po vězni, který dnes odjel na kole z nestřežené pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Šestačtyřicetiletý Josef Hibek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost, naposledy ho viděl spoluvězeň před 15:00, uvedla na webu středočeské policie mluvčí Michaela Richterová.
Hledaný měří asi 175 centimetrů, má modré oči, krátké rovné hnědé vlasy a výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Naposledy měl na sobě šedé triko a černé kalhoty zašpiněné od barvy, podle policie se ale může převléknout. Odjel na stříbrném jízdním kole s modrými prvky.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.