Policie pátrá po vězni,který utekl z pracoviště v Milovicích,ujel kradeným autem

Policisté pátrají po třiatřicetiletém vězni Matúši Jonkovi, který dnes ráno odešel z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku odcizil zelenou Škodu Octavii s registrační značkou BEI 83-28, s níž odjel neznámo kam. Muž není nebezpečný, informovala dnes policie na webu.
Vězeň odešel dnes před 09:00. Na sobě měl v době útěku šedé triko, černé montérky a pracovní obuv, mohl se ale převléknout.
Hledaný je vysoký asi 186 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči, krátké rovné hnědočerné vlasy a lehké strniště na tváři. Muž je slovenské státní příslušnosti.
Veškeré informace o hledaném vězni mohou lidé volat na linku 158.