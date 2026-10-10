Policie pátrala po ženě z Mnichova Hradiště, nakonec se sama ozvala rodině

Policisté pátrali po padesátileté ženě z Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Blízcí měli obavu o její zdraví a život. Poslední dobou byla ve špatném psychickém stavu a své rodině poslala zprávu, ve které se s ní loučí. Žena se nakonec sama ozvala rodině a dostavila se na obvodní oddělení, pátrání bylo odvoláno, uvedla dnes před polednem na webu středočeské policie mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pohřešovaná odjela v pátek z místa bydliště šedým Peugeotem 5008. Policisté po ženě i jejím vozidle pátrali. Nevyloučili, že se již nepohybuje ve Středočeském kraji. Dnes pátrání odvolali. "Žena se ozvala rodině a následně se dostavila na obvodní oddělení," uvedla mluvčí.