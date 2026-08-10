Policie hledala psychiatrického pacienta, dřív shodil člověka do kolejiště metra

„Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po hledaném. Muž byl před krátkou chvílí vypátrán policisty v Praze, předán do rukou záchranářů a převezen do psychiatrické nemocnice,“ informovali policisté před 14.30 na síti X.
Ošetřující lékař dnes dopoledne vyhodnotil zásadní zhoršení mužova stavu v rámci pravidelného psychiatrického vyšetření. Když muži sdělil, že ho musí hospitalizovat, pacient nesouhlasil a utekl neznámo kam, sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
Dotyčný už v minulosti bez jakéhokoli varování shodil člověka do kolejiště metra.
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Pohřešovaného autistického chlapce z Letné našli v metru Hradčanská