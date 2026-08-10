Policie hledala psychiatrického pacienta, dřív shodil člověka do kolejiště metra

Autor: sku
  13:52aktualizováno  14:31
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisté dnes pátrali po muži, který dopoledne utekl z psychiatrického vyšetření v ordinaci v Praze 8 poté, co mu lékař oznámil, že musí být hospitalizován. Policie varovala, že hledaný může mít násilné sklony a mohl by být nebezpečný sobě i okolí. Muže, který v minulosti shodil jiného člověka do kolejiště metra, se podařilo odpoledne najít v Praze.

„Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po hledaném. Muž byl před krátkou chvílí vypátrán policisty v Praze, předán do rukou záchranářů a převezen do psychiatrické nemocnice,“ informovali policisté před 14.30 na síti X.

Ošetřující lékař dnes dopoledne vyhodnotil zásadní zhoršení mužova stavu v rámci pravidelného psychiatrického vyšetření. Když muži sdělil, že ho musí hospitalizovat, pacient nesouhlasil a utekl neznámo kam, sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Dotyčný už v minulosti bez jakéhokoli varování shodil člověka do kolejiště metra.

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