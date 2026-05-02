Na Nymbursku utekl vězeň, podhrabal se pod plotem. Je nebezpečný, varuje policie

Hledaný se v pátek kolem 13:30 podhrabal pod oplocením věznice.
„Hledaný Samuel Šťuk může být nebezpečný, a proto upozorňujeme občany, aby se ho nepokoušeli sami zadržet a jakékoliv poznatky k jeho pohybu nám neprodleně sdělili na linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Do pátrání policisté nasadili i vrtulník s termovizí.
Hledaný je asi 170 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Na sobě měl v době útěku vězeňské oblečení, tedy černé kalhoty a šedé tričko s krátkým rukávem. Mohl se ale převléknout do jiného oděvu. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí má vytetovaný nápis BIANKA.