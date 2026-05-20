Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

„Kriminalisté třetího policejního obvodu koncem dubna cíleně pátrali po čtyřiatřicetiletém muži, na kterého byl mimo jiné vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.
Soud mu podle mluvčího uložil roční trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou za majetkovou trestnou činnost. „Muž však do výkonu trestu nenastoupil,“ dodal Daněk.
Kriminalisté proto po muži začali pátrat. Následně ho našli v jednom z bohnických bytů zkrouceného ve skříňce pod kuchyňskou linkou.
„Vylez, vylez!,“ křičeli na muže policisté při zásahu. „Já jsem v klídku,“ reagoval. „Následně ho za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě a eskortovali do věznice,“ uzavřel Daněk.