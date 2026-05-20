Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Autor: pari
  11:42aktualizováno  11:42
Sledovat Metro na Googlu
Neobvyklou skrýš zvolil policií hledaný muž, který se vyhýbal vězení. Soud mu uložil rok odnětí svobody za majetkovou trestnout činnosti, k výkonu trestu však nenastoupil. Policisté jej následně vypátrali v bytě, kde se schovával ve skříňce pod kuchyňskou linkou. Z místa ho eskortovali do věznice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Kriminalisté třetího policejního obvodu koncem dubna cíleně pátrali po čtyřiatřicetiletém muži, na kterého byl mimo jiné vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Soud mu podle mluvčího uložil roční trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou za majetkovou trestnou činnost. „Muž však do výkonu trestu nenastoupil,“ dodal Daněk.

U supermarketu v Berouně našli dvouletou holčičku, nikdo ji nepohřešoval

Kriminalisté proto po muži začali pátrat. Následně ho našli v jednom z bohnických bytů zkrouceného ve skříňce pod kuchyňskou linkou.

„Vylez, vylez!,“ křičeli na muže policisté při zásahu. „Já jsem v klídku,“ reagoval. „Následně ho za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě a eskortovali do věznice,“ uzavřel Daněk.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Praha ví, kde se bude stavět. Radní schválili metropolitní plán

ilustrační snímek

Klíčový dokument pro rozvoj metropole na řadu následujících let na středečním mimořádném zasedání schválila Rada hl. města, jedná se o tzv. Metropolitní plán. Důležitý je mj. pro odemknutí...

20. května 2026  8:02,  aktualizováno  12:01

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy a dolních...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  12:01

Vodohospodáři po deseti letech vyčistili nádrže na českobudějovické čistírně

ilustrační snímek

Vodohospodáři po deseti letech provedli údržbu vyhnívacích nádrží v čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích. Zaměstnanci společnosti ČEVAK odčerpali 515...

20. května 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

ODS v Přerově povede náměstek Dostál, Společně pro Přerov zastupitel Horký

ilustrační snímek

Občanské demokraty povede do říjnových komunálních voleb v Přerově náměstek primátora Miloslav Dohnal. Lídrem ho tento týden zvolil místní sněm, řekl ČTK...

20. května 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ODS v Přerově povede náměstek Dostál, Společně pro Přerov zastupitel Horký

ilustrační snímek

Občanské demokraty povede do říjnových komunálních voleb v Přerově náměstek primátora Miloslav Dohnal. Lídrem ho tento týden zvolil místní sněm, řekl ČTK...

20. května 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci

ilustrační snímek

Čeští vědci našli způsob, jak rychleji a přesněji sledovat mikroplasty v zemědělské produkci, tedy v půdě, rostlinách, krmivech i hospodářských zvířatech....

20. května 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den

Open House 2025 zpřístupnil i běžně nepřístupné interiéry bývalých dílen u...

Víkendová akce Open House Praha 2026 znovu otevírá budovy, do nichž se běžně nepodíváte. Pokud nechcete bloudit programem a přemýšlet, co vybrat, máme tip na jednodenní trasu. Pět míst, pět úplně...

20. května 2026  11:56

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku. (květen 2026)

Kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové, která leží na hlavním silničním tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, přibývají nová dopravní omezení. Některá...

20. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

ilustrační snímek

V Humpolci na Pelhřimovsku je kvůli výkopovým pracím omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal unikat plyn. Je...

20. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Umělecká škola ve Vysokém Mýtě proměnila podchod v pixelovou galerii

ilustrační snímek

Omšelý podchod u hlavní silnice ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dostal novou výzdobu. Žáci základní umělecké školy v něm vytvořili mozaikové obrázky s motivy...

20. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Hledaný muž se před policisty ukryl v kuchyňské lince

Neobvyklou skrýš zvolil policií hledaný muž, který se vyhýbal vězení. Soud mu uložil rok odnětí svobody za majetkovou trestnout činnosti, k výkonu trestu však nenastoupil. Policisté jej následně...

20. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025)

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad...

20. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.