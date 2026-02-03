Muž se pohybuje s pomocí čtyřkolového chodítka, které tlačí před sebou. Měl by ho doprovázet jeho příbuzný. „Policie vyhlásila pátrání v režimu Osoba v ohrožení,“ uvedla v úterý na webu středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.
Na policisty se kvůli pohřešování seniora obrátil zdravotnický personál Centra integrované onkologické péče v Měšicích v okrese Praha-východ, kde muž dlouhodobě pobývá.
|
VIDEO: Odešel do práce a nevrátil se. Policisté v Praze řeší „záhadné zmizení“
Z nemocnice podle dosavadních zjištění odešel v pondělí odpoledne v doprovodu příbuzného a před 16:00 oba nastoupili do autobusu číslo 351 do pražských Letňan. Senior má cukrovku a potřebuje inzulin, také má předepsané léky na zvýšený krevní tlak.
Hledaný muž je hubený, 160 až 170 centimetrů vysoký, má šedé vlasy a vousy a na sobě tmavé oblečení. Policie přijme veškeré informace o pohřešovaném na lince 158.