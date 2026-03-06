Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Autor: dch
  18:02
Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve voze našla několik věcí, jejichž totožnost nyní policisté ověřují. Po řidiči zároveň intenzivně pátrají.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Policie přijala oznámení, že se v ulici Sážečská pohybuje vozidlo, které je v celostátním pátrání,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v celostátním pátrání. Po řidiči intenzivně pátrají (6. března 2026)
Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v celostátním pátrání. Po řidiči intenzivně pátrají (6. března 2026)
Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v celostátním pátrání. Po řidiči intenzivně pátrají (6. března 2026)
Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v celostátním pátrání. Po řidiči intenzivně pátrají (6. března 2026)
12 fotografií

Hlídka, která dorazila na místo, začala vozidlo hned prohledávat. V kufru policisté našli věci, jejich totožnost budou ověřovat.

„Řidič se v autě při příjezdu nenacházel a intenzivně po něm pátráme,“ sdělila Kropáčová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:22

Přehled výluk 2026: DPP zatím ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

6. března 2026  18:42

Na svastiku vapkou. Z mariánského sloupu zmizely nasprejované symboly

Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....

Kříž, rovnítko a svastiku, které neznámý pachatel v noci na čtvrtek nasprejoval na ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, z památky zmizely. V pátek odpoledne je pracovníci...

6. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

V ústecké galerii se umělci zamýšlí nad výzvami spojenými s bydlením

ilustrační snímek

V ústecké galerii Hraničář se umělci v nové výstavě zamýšlí nad výzvami spojenými s bydlením. Představují dobré i špatné příklady řešení krize bydlení v praxi,...

6. března 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...

Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve...

6. března 2026  18:02

Ostrava pro děti z ukrajinského Dnipra pořádá zimní tábor v Beskydech

ilustrační snímek

Čtyři desítky dětí z válkou zasaženého ukrajinského Dnipra jsou na zimním táboru v Beskydech. Zorganizovalo ho pro ně město Ostrava. O tuto formu pomoci vedení...

6. března 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Společnost Huawei uvádí na trh řadu firewallů HiSecEngine USG6000G, které chrání podniky na jejich cestě k plné inteligenci

6. března 2026  17:21

Huawei představuje vylepšené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 pro éru umělé inteligence

6. března 2026  17:18

Známý bar v Ostravě do poloviny dubna zavře. Soud potvrdil výpověď z nájmu

Bar U Waldemara v centru Ostravy patří k tamním nejznámějším podnikům. (14....

Krajský soud v Ostravě rozhodl o platnosti výpovědi z nájmu baru U Waldemara v centru Ostravy. „Proti rozhodnutí už není možné odvolání,“ konstatoval mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

6. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Na trati z Liberce do Frýdlantského výběžku po srážce s vlakem zemřel muž

ilustrační snímek

Na železniční trati z Liberce do Frýdlantského výběžku zemřel dnes po srážce s osobním vlakem muž. ČTK to řekla policejní mluvčí Klára Jeníčková. Kvůli...

6. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Hradec Králové opraví historický komín bývalé koželužny ve čtvrti Kukleny

ilustrační snímek

Magistrát v Hradci Králové opraví historický komín v areálu bývalé koželužny ve čtvrti Kukleny. Dosud chátrající zděný komín o výšce 33,5 metru hodlá zachovat...

6. března 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Březen, na ryby jedem! Poradíme, jak si nejlépe čas u vody s prutem užít na začátku jara

David Fořt a jeho kapitální kapr

Březen je pro mnoho rybářů symbolem nového začátku. Zima pomalu ustupuje, dny se prodlužují a příroda se probouzí. Voda je však stále studená a ryby se chovají jinak než v době, kdy už slunce hřeje...

6. března 2026  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.