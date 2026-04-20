Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Autor: lyst
  19:12
Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního vozu a už se nevrátil. Muž si trest odpykával v jiřické věznici kvůli drogové trestné činnosti. Podle informací policie není nebezpečný.

Hledaný 38letý vězeň | foto: Police ČR

Vězeň odešel 20. dubna z firmy v Poděbradské ulici okolo 14. hodiny odpolední. Na parkovišti před areálem nasedl do šedého osobního auta Ford Kuga s registrační značkou 9H0 2135 a jako spolujezdec byl z místa odvezen neznámo kam.

Hledaný muž je vysoký přibližně 178 centimetrů, je hubené postavy, má šedé oči a krátké, lehce vlnité hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé montérky a šedé triko. Oblečení se však s největší pravděpodobností již zbavil. Výrazným znakem uprchlého je potetovaná celá pravá paže – takzvaný rukáv.

„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky

Balada si ve věznici v Jiřicích na Nymbursku odpykával trest za drogovou trestnou činnost. Podle policejní databáze hledaných osob se nejedná o nebezpečného jedince.

Policie v souvislosti s útěkem žádá veřejnost, aby případné informace o uprchlém vězni oznámila na tísňovou linku 158.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

ilustrační snímek

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má...

Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Stavba metra D

Budoucí trasa metra D v Praze získává konkrétnější podobu. Odborná komise doporučila finální názvy stanic, které teď čekají na schválení radními. Některé názvy se mění, jiné překvapí – a jedna...

20. dubna 2026

V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin...

20. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách

ilustrační snímek

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, která je už pět let na seznamu světového přírodního a kulturního...

20. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

ilustrační snímek

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu...

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

ilustrační snímek

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu...

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Ilustrační snímek

Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se...

20. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Broumov pro ně hledá jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

20. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Jihočeská cyklistická sezona začne 9. května v obci Skály na Písecku

ilustrační snímek

Jihočeská cyklistická sezona letos oficiálně začne 9. května v obci Skály na Písecku. Kraj, který nabízí nejvíce cyklotras v Česku, zahájení sezony doprovodí...

20. dubna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Penta má povolení: Místo telefonní ústředny budou v Petrské ulici na Praze 1 do roku 2028 byty

Sdružení občanů Prahy 1 zprostředkovalo komunikaci mezi developerem a místními...

Nový rezidenční projekt v Praze 1 nahradí bývalou telefonní ústřednu ze 70. let. Je to už druhý případ v hlavním městě, kdy takové zařízení nahradí byty. Poprvé se jednalo o známou mezinárodní...

20. dubna 2026

Žádná obyčejná propiska, Pavel nechal v Chile pero plné granátů. Můžete ho mít taky

Pero se dá na e-shopu turnovského Granátu pořídit za necelých 600 korun.

Pero, které zanechal prezident Petr Pavel v chilském prezidentském paláci, zdobí české granáty z Turnova. Symbolická náhrada za protokolární pero, které si přisvojil exprezident Václav Klaus, tak...

20. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.