„Čtyřicetiletý muž byl obviněn z pokusu o vraždu a hrozí mu trest odnětí svobody v délce osmnácti let,“ sdělil pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
K tomu doplnil, že nadále probíhá policejní vyšetřování, přičemž pobodaná osmačtyřicetiletá žena se momentálně nachází v nemocnici.
Jaký byl mezi poškozenou a podezřelým vztah ani motiv činu, však neuvedl.
Mluvčí pražské záchranky Karel Kirs k tomu pro iDNES.cz řekl, že oběť byla při převozu do nemocnice stabilizovaná. „Žena utrpěla bodnou ránu, při převozu byla mimo ohrožení života,“ uvedl.
Čin se udál v Soukenické ulici v Praze 1, kde při konfliktu s mužem žena utrpěla vážné bodné zranění. Dotyčný muž se bezprostředně po útoku dal na útěk. Policisté ho dopadli po několika hodinách v pražském Karlíně.