Policie pokračuje ve vyšetřování incidentu, kdy řidič taxislužby postřelil zákazníka

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
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Police pokračuje ve vyšetřování incidentu, ke kterému došlo v neděli večer v Poleradech u Prahy. Řidič taxislužby zde postřelil jednoho ze zákazníků, ten skončil v péči lékařů.
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl vážné zranění. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...
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Policisté pokračují v nezbytných úkonech řízení a dělají výslechy, řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím policie nezveřejnila. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.

Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil

Policisté zasahovali v Poleradech v neděli po 20:30. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň zajistili.

Podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nezveřejnili. „Stále ve věci probíhá prověřování,“ uvedla Suchánková.

„V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

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